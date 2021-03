Seit Mitte Februar ist Stadler wieder daheim. Am ersten Abend steht der passionierte Koch am Herd, «doch es war so gruusig wie im Spital». Heute ist er noch ein wenig gwagglig auf den Beinen und wird schneller müde. Die Medikamente gegen epileptische Anfälle haben ein Zittern der Hände zur Folge. «Ich habe mich erstaunlich rasch erholt, fühle mich gesund. Fit war ich noch nie.» Täglich nimmt Heidi ihn raus zum Spazieren – er würde lieber in seiner Werkstatt weitersägen oder an seinem neuen Buch schreiben.