29 Kilogramm wiegt Fishel Rabinowicz, als er mit 21 Jahren in Buchenwald befreit wird. «Ich war bis auf die Knochen abgemagert.» 1947 kommt der kranke junge Mann ins Sanatorium in Davos. Er erholt sich in den Bergen und macht in Zug eine Ausbildung zum Schaufensterdekorateur. 1955 heiratet er die Zürcherin Henny Better, mit der er an den Lago Maggiore zieht. «Seit 1964 bin ich Papierlischwiizer», sagt er. Er arbeitet bis zu seiner Pensionierung in einem Warenhaus und führt ein erfülltes Leben mit Frau und Sohn. Doch die Gedanken an den Holocaust zerren lebenslang an ihm. Im Kopf beginnt er über viele Jahre, seine Bilder zusammenzustellen.