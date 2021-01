Nun gehts für ihn im Hier und Jetzt weiter. Soeben hat Florian Burkhardt sein erstes Album unter seinem bürgerlichen Namen veröffentlicht – «Backstage». Ein Ergebnis aus dem vergangenen Jahr, in dem er sich selbst «dekonstruiert» hat. «Ohne die Rolle des ‹Electroboys› ist so viel weggefallen, was mich zuvor beschäftigt hatte. Ich musste erst wieder herausfinden, was ich jetzt machen wollte.» Das kreative Ausprobieren – von Podcast über Blogs –führte ihn schliesslich zur akustischen Gitarre und zu einem Blatt Papier zurück. So wie er früher als Jugendlicher musizierte, damals im katholischen Lehrerseminar in Zug. Seine Stimme präsentiert der Singer-Songwriter auf seinem Mundartalbum «völlig ‹blutt›, ohne Technik», wie etwa im Song «Wenn alles wäg esch» oder in «Lueg üs mol a», in dem er dazu auffordert, die eigene Schönheit zu sehen. «Mich so zu hören, war total ungewohnt und auch mit Schamgefühl verbunden.»