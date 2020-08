Wenn sich das Liebesleben im Kopf abspielt

Wie weit entspricht das Liebesleben in der Fantasie dem in der Realität?

Das kann sehr ähnlich, aber auch sehr unterschiedlich sein. Es kommt darauf an, was man aus seinen Fantasien macht. Setzt man sie in die Realität um oder nicht? Es gibt Menschen, die eine Art Doppelleben führen. Sie leben in der Fantasie etwas und in der Realität etwas ganz anderes. Etwa eine Frau, die im Kopf ständig von einem Schauspieler fantasiert und gleichzeitig mit ihrem Ehemann Sex hat.