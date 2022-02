Das beweisen diese Olympischen Spiele in Peking erneut. Nach einem soliden siebten Platz in der Abfahrt geht er im Super-G volles Risiko ein – und scheidet mit Bestzeit aus. Im Riesenslalom ist er der absolute Favorit, führt nach dem ersten Lauf, wechselt vor dem zweiten das komplette Set-up («Das braucht schon Mut an Olympia»), riskiert wieder alles – und gewinnt. Nerven aus Stahl, die er schon kürzlich beim Sieg in Adelboden gezeigt hat. Ausschliesslich auf seine Qualitäten setzt er dann aber doch nicht. Beat Feuz’ Goldmedaille fasste er nicht an, falls das Pech bringen sollte, wie er grinsend sagt.