Grund dafür sind die Umstände. «Monatelang gab es eine Hürde nach der anderen, bin ich hinterhergerannt», sagt Lara Gut-Behrami. Nicht hinter Gold, sondern schlicht dem fitten, gesunden Ich, ihrer Gesundheit. Nach dem genialen vergangenen Winter zählte die 30-Jährige zu den grossen Favoritinnen dieser Saison. Dann ist sie im November wochenlang stark erkältet. Stürzt im Dezember schwer. Und muss schliesslich wegen einer Covid-19-Infektion vier Wochen aussetzen, verliert zwei Kilogramm Muskelmasse. Doch die Tessinerin hat in ihrer 15-jährigen Karriere gelernt: Sie muss auf sich hören. Sie bleibt zu Hause in Italien bei ihrem Mann Valon und schiebt einen Konditionsblock ein, reist später als das Team nach Peking. Und freut sich nun über ihre Gold- und zweite Bronzemedaille an Olympia.