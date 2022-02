Im Turnskandal haben Sie eine externe Untersuchung beantragt, die einen 800-seitigen Bericht abgeliefert hat. Zudem haben Sie eine Meldestelle eingerichtet. Sie sagen «Leistungssport – nicht um jeden Preis».

Mir war es wichtig, das sofort anzupacken, damit wir solche Zustände in Zukunft so weit wie möglich verhindern können. Man kann nie alles ausschliessen, aber wenigstens so viel tun, wie es geht, damit vor allem die jungen Athletinnen und Athleten in einer gesunden Umgebung ihren Sport betreiben können. Darum habe ich sofort entschieden, dass es eine unabhängige Meldestelle braucht. Die fängt dieses Jahr mit ihrer Arbeit an. Das ging sehr rasch, auch weil Swiss Olympic mitgeholfen hat und sich bereits Überlegungen in diese Richtung gemacht hatte. Auch die Aufarbeitung dieser Vorkommnisse war mir wichtig, darum habe ich ein Anwaltsbüro damit beauftragt: Wo sind die Probleme, weshalb gibt es sie? Wo müssen wir intervenieren, und welche Möglichkeiten gibt es, das in Zukunft zu verbessern? Rechtlicher Art, organisatorischer Art, vielleicht auch persönlicher Art? Es hat noch nie eine solch breite Studie in der Schweiz gegeben, die sich mit Fragen der Ethik im Sport befasst hat.