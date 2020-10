Als Tochter eines Berner Städte­bauers und einer Architektin und Kunst­leh­rerin mit italienischen Wurzeln wächst Anna Pieri Zuercher in Biel BE auf. «Wir sprachen Italienisch und Fran­zösisch zu Hause, also mein Papi na­türlich français fédéral, aber so richtig schlecht.» Sie lacht. «So ist mein ­Leben. Eine sprachliche Hemmschwelle oder ein Röstigraben existierte bei uns nie – bis heute.» Dennoch, den «Tatort» kannte sie nur ­entfernt, wusste, dass ihr Vater den Krimi oft schaute. Welches Prestige ihre neue TV-Rolle im deutschen Sprachraum hat, realisierte sie erst durch ihre Schwester, die in München lebt. «Linda flippte aus, schliesslich kennen all ihre Freunde den ‹Tatort›.»