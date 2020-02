Die «Wilder»-Dorfpolizistin überzeugt mit Fleiss und Biss

Von der Theaterbühne ans Filmset

Jahrelang spielt sie nur Theater – auf Bühnen in Lausanne, St. Gallen, Frankfurt, Basel, Luzern und Bern, ehe sie in der Kinokomödie «Grosse Gefühle» am Festival Locarno ihr Filmdebüt feiert. Jahrelang entzückt sie als Iris Bondi in der Swisscom-Werbe-Sitcom «Beck & Bondi», spielt im Historienepos «Der Medicus», mimt in der Politsatire «Das schaffen wir schon» Kanzlerin Angela Merkel. Sie dreht mit Kultregisseur Peter Greenaway («Walking to Paris»), steht in Frankreich für die Erfolgsserie «Un village français» vor der Kamera.