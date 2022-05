Bereits zum dritten Mal findet am kommenden Samstag, 21. Mai der Schweizer «Tag der guten Taten» statt. Im Rahmen dieses Tages sprach auch die Sängerin Chiara Castelli über ihr soziales Engagement, denn manchmal heisst es eben «Tue Gutes und sprich darüber». die 23-Jährige half als Freiwillige bei der Schweizer Tafel aus, wie sie «20 Minuten» im Interview verriet und erklärt auch, weshalb sie sich für diese soziale Einrichtung entschied: «Es ist schön, Menschen zu helfen und gegen Food Waste anzukämpfen.» Es habe sie allerdings auch schockiert, wie viele Lebensmittel täglich weggeworfen würden. «Uns in der Schweiz geht es definitiv zu gut», kritisiert Castelli die Verschwendung von Nahrungsmitteln in der Schweiz.