SRF verspricht bei der Show im Oktober ein Wiedersehen mit den Friends rund um Erich Vock, Philippe Roussel und Stéphanie Berger. Und auch die «Benissimo»-Kugeln dürfen natürlich nicht fehlen. Neu wird allerdings sein, dass die Show interaktiver wird und man sich nicht im Vorfeld der Show ein Los kaufen muss, um am Spiel mit den Kugeln teilnehmen zu können. Diesmal kann man sich während. der Sendung auch ganz spontan dazu entscheiden, am Gewinnspiel teilzunehmen und «direkt in die Show anrufen und mitspielen», wie das SRF mitteilt. Wie immer haben die Mitspielerinnen und Mitspieler die Chance auf den Jackpot: 100'000 Franken und alle Sachpreise, die während «Benissimo» nicht vergeben wurden.