Doris de Agostini stirbt mit 62 Jahren

1976 gewann Doris De Agostini ihr erstes Ski-Weltcuprennen, zwei Jahre später holte sich die Tessinerin an den Skiweltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen die Bronze-Medaille in der Abfahrt und in den Saisons 1980/81 sowie 1981/82 erreichte sie jeweils den zweiten Platz im Abfahrtsweltcup. Ein Jahr später dann, nach der Saison 1982/83, gab sie nach insgesamt acht Weltcupsiegen mit 25 Jahren ihren Rücktritt vom Spitzensport.