1967 kommt es zum Versuch einer Versöhnung: Peter Hamm – der verstorbene und schmerzlich vermisste Kritiker im «Literaturclub» des SRF – erzählte mir, wie die beiden eines Freitagmorgens ihre Frauen früh verlassen. Kurz darauf kommen beide ganz fidel zurück. Sie haben an verschiedenen Kiosken eine Zeitung gekauft und gesehen, dass ein guatemaltekischer Dichter den Nobelpreis der Literatur gewonnen hatte. Egal, Hauptsache, der andere bekam den Nobelpreis nicht! Die Differenz zwischen den beiden konnte Dürrenmatt ganz banal schildern: Max sei auch in der Badehose am Strand immer noch der berühmte Frisch. Er selber sei dann einfach ein ganz normaler Fritzli. So wird er uns in Erinnerung bleiben: ein verschmitzter Fritzli, der als ewiges Kind dem kreativen Funkenflug seiner Fantasie folgte.