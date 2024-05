Emil und Niccel Steinberger feiern Silberne Hochzeit

Sie hätten nie ein Hin und Her, seien einfach gleichgespurt. Das mache sie glücklich. Niccel: «Das war von Anfang an so. Wir mussten uns das nicht antrainieren.» Emil unterbricht schmunzelnd: «Darum habe ich dich damals behalten in New York …» Niccel: «Wir haben 32 Jahre Altersunterschied, was bei uns übrigens überhaupt nie ein Thema ist. Wir sind Mann und Frau, ein Schweizer und eine ehemalige Deutsche. Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, bei denen wir anders sozialisiert wurden. Trotzdem hat es vom ersten Moment an geklappt. Das ist wie ein Wunder.» Eheringe tragen sie keine, die liegen zu Hause in einer Schmuckdose. Gekauft bei einem kleinen Juwelier in New York für 50 Dollar das Stück.