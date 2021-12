Wovon träumen Sie schon lange, wagen aber nicht, es zu tun?

Ich würde wahnsinnig gerne die Westküste Südamerikas bereisen, doch wegen Corona traue ich mich das momentan nicht. Für welche Eigenschaften bekommen Sie stets Komplimente? Einerseits für meine Politikerparodien, andererseits für meine Dialektimitationen.



In welcher Situation in Ihrem Leben hatten Sie so richtig Schwein?

Als Kind wollte ich eine Steckdose reparieren und bekam einen solchen Stromstoss, dass sogar Brandlöcher an den Händen zu sehen waren.



Wie sind Sie betrunken?

Das kommt nie vor, da gibt es bei mir so was wie eine natürliche Barriere.



Und: Was können Sie alkoholisiert besser als in nüchternem Zustand?

Schlafen!



Engagieren Sie sich ehrenamtlich?

Ich bin im Stiftungsrat des Tierheims Strubeli in Hegnau ZH.



Haben Sie ein besonderes Talent, von dem niemand weiss?

Das habe ich, verrate es aber nicht.



Womit belohnen Sie sich selbst?

Mit einem gediegenen Restaurantbesuch oder einer schönen Reise.



Angenommen, Sie könnten Wunder vollbringen – Superkräfte inklusive: Was wären Ihre ersten drei Taten?

Weltfrieden schaffen, Klimawandel stoppen und Hungersnöte eliminieren.



Wie alt wären Sie gern für immer? Warum?

So Mitte vierzig. Da ist man weder zu jung noch zu alt.



Wer soll dereinst Ihren Nachruf schreiben?

Da ich es selbst ja nicht mehr miterlebe, ist mir das völlig egal.