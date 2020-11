Die Zusammenarbeit basiert auf beidseitigem Vertrauen, weshalb es wichtig ist, sich gut zu kennen. «Ich möchte wissen: Was ist ihm wichtig, was nicht? Mich reizt die Person, nicht der Athlet. Ich will ihn weiterbringen, ihm etwas weitergeben», so Cancellara. Hirschi sagt von sich, dass er ohnehin etwas länger brauche, bis er zu jemandem Vertrauen fasse. Und bei seinem Manager – oder besser gesagt Mentor – kommt hinzu, dass dieser eben immer noch sein Vorbild sei. Darum ist da noch eine kleine Hemmschwelle vorhanden. Cancellara kennt das: Früher war er nervös, wenn er mit Eddy Merckx reden durfte, diesem Monument des Radsports, heute ist das normal. Und so werden sich auch die beiden Berner besser kennenlernen und verstehen, wie der andere tickt.