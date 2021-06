163 Millionen Menschen leben im Land, das flächenmässig nur dreieinhalbmal so gross ist wie die Schweiz, Millionen Menschen sind von Armut betroffen. Seit seiner Unabhängigkeit 1971 ist Bangladesch ein Schwerpunktland für das SRK. In den 3000 Slums von Dhaka haben 71 Prozent der Bevölkerung ihren Job verloren wegen des Lockdowns. «Für unzählige Menschen gehts tagtäglich ums nackte Überleben», sagt Felicitas Ledergerber. Über 12 000 Menschen sind bisher an Corona gestorben. Die Pandemie sei zum Glück nicht so dramatisch wie im Nachbarland Indien – im Moment. «Inschallah.» Viele Menschen sind besorgt, andere gleichgültig – sie halten Covid für das kleinere Übel, verglichen mit der allgemeinen Misere. Und in ländlichen Regionen herrscht weitverbreitet die Überzeugung, Covid sei eine Zivilisationskrankheit, die nur in den Städten vorkomme. «Dort geben sich die Freiwilligen alle Mühe, die Leute richtig zu informieren. Und sie ermutigen sie, sich impfen zu lassen.»