Es stürmt und regnet, der kalte Wind kriecht unter die Jacken, die für den Kälteeinbruch viel zu dünn sind. Doch Joana Heidrich, 29, und Stefan Mäder, 30, stört das nicht. Er spielt beim HC Ajoie in einer der kältesten Eis­hockey-Hallen der Schweiz. Und sie wurde gerade Europameisterin, am Turnier in Lettland, bei dem ein Sturm die ganze Beachvolley-Anlage am Meer überflutet hat. Gut, gibts gegen die Kälte noch ein Mittel: kuscheln. Sowie beim Karussell blödeln, das vor der «Geerlisburg» steht, dem ein­zigen ­Restaurant im Dorf Gerlisberg bei Kloten ZH, wo Heidrich aufgewachsen ist. Am Abend gibts ein Raclette mit ­ihrer Familie.