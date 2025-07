Er macht Stefanie Heinzmann jetzt glücklich

Fündig wurde die Musikerin in der Zucht des Schafmatthofs in Gänsbrunnen SO und überstürzte auch dort nichts. Ab dem Moment, wo die Welpen auf die Welt kamen, besuchte sie die Hundebabys immer wieder und entschied sich schlussendlich für Yuma. «Weil er ein sehr eigenständiger Hund ist – sicher nicht der einfachste –, aber furchtlos.» Mit diesen Charaktereigenschaften passe er in ihr wildes Leben, lacht Stefanie Heinzmann.