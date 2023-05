Gefühle mit Geschichte

«Es ist für mich schon eine Reise in die Vergangenheit», sagt Hubert Spiess am langen Esstisch im Licht einer Muranoglaslampe aus Venedig. An den Wänden hängen Bilder. Die einstigen Fenster dienen als Rahmen für alte Fotos ihrer Ahnen und vom Haus. Das grösste Gemälde zeigt Fürstin Lobkowitz auf Schloss Melnik, gefunden und gekauft 2018 in Tschechien. «Aber wir sind kein Museum», betont Erich Vock. Die Neugierde und Freude der Bevölkerung an ihrem Daheim sei gross. Im Dorf war es früher gang und gäbe, dass die Türen offen standen und die Leute einfach in die Häuser eintreten konnten. «Aber das würde uns heute zu weit gehen. Ich schliesse ab.» – «Erich kann sich besser abgrenzen», sagt Hubert Spiess. Er habe mehr Mühe. «Immer wenn ich hier bin, werde ich wieder zum Kind, bin wieder ‹der Sohn von›.» Sein Vater lebt nur ein paar Ecken weiter. Das Gefühl sei schwierig zu beschreiben. «Dass Erich und ich hier nun unser ‹Eigetes› haben, ist sehr wichtig.» Deshalb fühle er sich im Ort, wo er aufgewachsen und wohin er nun zurückgekehrt ist, auch langsam wieder richtig zu Hause.