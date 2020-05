Aber nur einer reicht beiweitem nicht: Besonders in den kantonalen Parlamenten sind Frauen noch immer massiv in der Unterzahl. Die Initiative «Helvetia ruft!» setzt sich dafür ein, dass in unserem Land mehr Frauen politisieren. Was dem Kollektiv um die Initiantinnen Flavia Kleiner, 30, und Kathrin Bertschy, 40, bereits einmal gelang, soll nun ein zweites Mal funktionieren: Frauen für die Politik mobilisieren. Frauen in der Politik unterstützen.