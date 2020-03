Liebeserklärung von seiner Michèle Luca Hännis Freundin singt seinen Song

Was für eine schöne Liebeserklärung von Michèle Affolter: Die Freundin von Luca Hänni singt seinen Eurovision-Hit «She got me» und textet den Song zu «He got me» um. Die Hobbysängerin beweist echtes Talent!