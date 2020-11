Wieso ist nun die richtige Zeit für das «Tribut» an die Liebe und an die Musik?

Lo: Es ist eine schwierige Zeit für alle – daher auch für die Kulturbranche. Vielleicht ist es gut, sich daran zu erinnern, dass Musik etwas Wichtiges ist. Alle Menschen haben einen persönlichen «Soundtrack» ihres Lebens, alle haben Lieder, die ihnen die Welt bedeuten. Da wäre es doch schön, wenn die Leute, die dafür sorgen, dass es diesen Soundtrack gibt, morgen auch noch da sind – und auch die Orte, an denen man ihn live hören kann.

Leduc: Und es ist immer die richtige Zeit für Liebe.