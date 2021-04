Gabs schon den Wow-Moment?

«If you say yes to the dress» – dieses Gefühl habe ich noch nicht richtig gehabt und weiss auch gar nicht ob es kommen wird. Gestern hatte ich es ein bisschen, als ich erstmals einen Schleier trug. Da war der Moment: «Oh my god i’m getting married!». Aber ich weiss optisch schon, was ich will.