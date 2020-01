Was ist genau passiert? Sie habe sich bei einem Sturz das Knie verdreht, so Guarino auf Anfrage von schweizer-illustrierte.ch. Zwei Freundinnen, die ebenfalls auf der Piste waren, hätten ihr dann die Ski ausgezogen und sie habe versucht, einige Schritte zu machen. Doch das sei nicht gegangen, das extrem schmerzende Knie habe sie nicht mehr getragen, so die Waadtländerin. «Meine Freundinnen haben dann sofort den Notruf gewählt, und weil die Pisten so abgelegen waren, musste der Helikopter kommen», erzählt sie.