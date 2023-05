Fabienne Gyr ist Publikumsliebling der Nation

Grosse Ehre für Fabienne Gyr (35): Am Sonntagabend, 14. Mai, wird die SRF-Moderatorin an der 47. Prix-Walo-Verleihung zum Publikumsliebling gewählt. «Als während der Sendung die Zwischenresultate der Wahl gezeigt wurden, mit mir auf Platz 1, dachte ich: ‹Das kann nicht stimmen!›», so die «SRF bi de Lüt»-Moderatorin gegenüber schweizer-illustrierte.ch. «Am Ende war ich völlig überwältigt», freut sich Fabienne Gyr, die seit 2020 auch den «Samstig-Jass» moderiert und seit März dieses Jahres im Moderationsteam vom «Sportpanorama» dabei ist. «Einen Preis für meine Arbeit als Moderatorin zu bekommen, ist unfassbar schön und motiviert mich für alles, was noch kommt», so die Zugerin weiter. Als «herzlich, spontan und professionell» wurde Gyr von den Gala-Gastgebern gelobt. Bei ihr stimme eben die Chemie.