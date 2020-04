In der kommenden «Schweizer Illustrierten» macht sich der Bauerssohn und ehemalige Winzer stark für die Aktion «Mehr Schweiz auf dem Teller». In seinem Aufruf an die Bevölkerung, das Angebot der lokalen Produzenten wahrzunehmen, schreibt Guy Parmelin: «Ich begrüsse es, dass zahlreiche Bauernbetriebe die eine Chance erkannt und ihren Direktverkauf ausgebaut haben. Das zeigt: Die Schweizer Landwirtschaft ist stark und agil. Dem Bundesrat ist klar: Viele Betriebe haben manche Nachtschicht einlegen müssen, um den Verkauf von frischen Nahrungsmitteln auf ihrem Hof zu ermöglichen. Sie haben dafür gesorgt, dass auch im abgelegenen Weiler die vorgege benen Hygiene massnahmen eingehalten werden. Es ist erfreulich zu hören und zu sehen, wie warme Sonntagszöpfe, zarte Spargeln oder frisches Rindfleisch so direkt ab Hof verkauft werden.»