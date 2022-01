Hat Tomaso schon eine Neue?

So kurz nach der Trennung soll aber auch Tomaso Trussardi kein Kind von Traurigkeit sein. Der Modeunternehmer wurde bereits mit einer mysteriösen Blondine im Skiurlaub gesichtet. Tomaso ist aber nicht nur mit seiner potenziellen Neuen unterwegs, sondern ebenfalls in Begleitung von Modedesignerin Elisabetta Franchi (53) und Schmuckdesignerin Cristina Moneti (52). Es bleibt daher fraglich, ob an den Gerüchten über eine neue Liebe in Trussardis Leben etwas dran ist.