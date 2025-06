Fürst Albert liebt den grünen Daumen dieser Schweizerin

So realisiert Jessica 2026 in Nizza eine urbane Farm: acht Dächer, 3000 Quadratmeter und ein Restaurant, das mit ihrem eigenen Gemüse kocht. In Brüssel entsteht ein 10 000-Quadratmeter-Projekt über einem Outlet-Zentrum. Und in der Schweiz? «Konkrete Pläne habe ich keine, aber ich wünsche es mir sehr.» Zumal sie ihre Familie, Kindheitsfreunde, die Berge und ein gutes Fondue sehr vermisse. Und trotzdem: Das Bedürfnis nach Sinn ist stärker. Jessica Sbaraglia möchte etwas erschaffen, das bleibt.