Wo muss noch mehr erreicht werden – für die Gehörlosen oder für die Frauen?

Ersteres: Die Gebärde ist noch nicht schweizweit anerkannt. Gehörlose und Hörende müssen wirklich gleichberechtigt werden, auch der Zugang zur Ausbildung, zur Universität, ist schwierig.

Oceana: Wenn ich nur auf mich und meinen Alltag schaue, dann spüre ich mehr Barrieren in der gehörlosen Welt als in meiner Welt als Frau, ganz klar. Doch wir Frauen sind auch nicht am Ziel.