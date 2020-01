Gülsha erleidet emotionalen Zusammenbruch

«Der Körper erinnert sich an alles. Traumata aus der Kindheit können Blockaden hervorrufen, die später zu Beschwerden führen», dieser Überzeugung ist Mahara. Deshalb wendet sie in einem nächsten Schritt Methoden an, um negative Gefühle im Körper zu lösen. Nach Gülshas erster Erfahrung, zeigt diese sich nun ungewohnt kleinlaut und beeindruckt: «Jetzt geht es ans Eingemachte. Es ist nicht wie erwartet massieren und Sexy-Time, sondern es werden Wut und Ängste behandelt.»



Nachdem die Traumata weggeschrien, weggestampft und weggeschlagen wurden, schämt sich Gülsha: «Ich kann mir vorstellen, wie verrückt all das für Aussenstehende wirkt.» Doch Mahara bringt es auf den Punkt: Es sei egal, wie man bei den Übungen aussehe, schliesslich sei es besser in den Workshops verrückt auszuschauen, statt verrückt durchs Leben zu gehen.



Spätestens jetzt zeigen die Übungen auch bei der zu Beginn so skeptischen Moderatorin Wirkung. Der Workshop führt bei Gülsha zu einem emotionalen Zusammenbruch. «Ich habe die ganze Sache komplett falsch eingeschätzt und unterschätzt. Ich hätte mir nie gedacht, dass es so emotional werden könnte und es darum geht, alles Negative herauszulassen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, obwohl ich es jedem empfehlen würde.»