Sie liebe es, Mama zu sein: «Es ist die grösste, aber auch die schönste Herausforderung meines ganzen Lebens.» Die Geburt von Lia am 26. Februar 2019 habe ihr Leben verändert: «Ich bin ruhiger, sesshafter und wohl auch weiser geworden.» Sie müsse sich nun noch besser organisieren im Alltag. Je drei halbe Tage Reiten und Tennis in der Woche. Immer mit Lia dabei und sehr oft mit Martinas Mutter Melanie Molitor, 63, die sie als Profi stets betreute. Und diese freut, dass ihre Tochter es im Tennis weiterhin wissen will. Erstmals hat Martina soeben wieder eine Interclub-Saison abgeschlossen, wurde mit dem Tennis-Club Zug NLB-Zweite. Der Griff zum Racket bereitet mir nach wie vor viel Freude und Spass. Ich trainiere auch viel und gerne.» Und der Ehrgeiz? «Der ist natürlich auch noch da.»