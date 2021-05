Ausgeheckt haben die Soap Tschudi und der Berner Drehbuchautor und Regisseur Markus Keller, 74. Der Inhaber des Theaters an der Effingerstrasse und sein Hauptdarsteller arbeiten seit Jahren zusammen. «Im ersten Lockdown reifte bei uns die Idee, etwas auf die Beine zu stellen», erinnert sich Keller. Die Grundidee für die Geschichte sei für sie beide schnell klar gewesen. Und Tschudi ergänzt: «Wir zeigen in unserer Soap einfach die Sorgen und das Unbehagen vieler Menschen, ohne zu werten, Stellung zu beziehen oder mit dem Zeigfinger vorzugeben, was richtig oder falsch ist.»