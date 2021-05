Miteinander Musik machen – darum gehts den beiden. «Wenn verschiedene Leute gemeinsam hier sind, entstehen nicht selten spontane Ideen oder Sessions. Man inspiriert sich, generiert neue musikalische Erlebnisse – all dies gibt uns die Bestätigung, dass ein solch grosszügiges, historisches Studio weiterhin seine Berechtigung hat.» Die Villa am See soll Austausch bieten, eine Produzenten-WG sein. «Nur wenn man sich auf Augenhöhe begegnet, bringt man sich auf ein höheres Level», ist Camenzind überzeugt. Und so sind neu Produzenten/Mixer wie Dave Hofmann (Hecht, Trauffer, Heidi Happy) oder Patrik Majer (No Angels, Wir sind Helden, Rosenstolz) mit seiner Hündin Wilma – «eine wahre Eisbrecherin» – in den Powerplay Studios eingemietet.