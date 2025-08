Hüttenwartin zwischen harter Arbeit und toller Aussicht

Die Bernerin ist im vierten Jahr als Hüttenwartin der auch im Winter offenen Lobhornhütte im Lauterbrunnental im Einsatz. «Es ist ein wunderbarer Job.» Sie wohnt teils in der Hütte, teils in Ringgenberg BE und arbeitet nebenbei auch als Floristin in einem Fünfsternehotel in Gstaad BE.