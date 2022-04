Ekaterina «Katia» Glikman, 42, liebt Wilhelm Tell, begeistert sich aber auch für Albert Schweitzer. Den legendären Schweizer Freiheitskämpfer sieht die Russin täglich, wenn sie aus der Haustür tritt und am Schaffhauser Tellenbrunnen in die Fussgängerzone läuft. Ein Bild des deutsch-französischen Arztes und Philosophen, der mit seinem Motto «Ehrfurcht vor dem Leben» im Gedächtnis vieler Menschen ist, hängt an der Wand ihres Arbeitszimmers. Tell und Schweitzer stehen bei Ekaterina Glikman für zwei Werte, die sie in ihrer Heimat Russland vermisst, seit Putin dort herrscht: Freiheit und Ehrfurcht vor dem Leben.