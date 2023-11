In der neuen Staffel verschlägt es den Tschugger in die «Üsserschwiiz» – konkret nach Bern –, wo er mit einer Therapeutin die Geschehnisse der ersten beiden Staffeln verarbeitet. David Constantin weilt der Arbeit wegen aber auch immer öfter in Zürich, wo er mittlerweile sogar ein kleines Zimmer hat. So pendelt er zwischen der Limmatstadt und seiner WG in Bern. Seine Familie in Salgesch VS besucht er, so oft es geht. «Was gerade eher selten ist, leider. Diesen Herbst half ich kein einziges Mal im Rebberg. Zum Glück sind meine Eltern und Geschwister diesbezüglich sehr grosszügig mit mir», so der Winzersohn.