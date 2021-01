«19 Jahre wirten wir nun schon auf ­unserer ‹Truube›. Doch so eine Kata­strophe haben wir noch nie erlebt. Es ist traurig, jeden Tag in die leere Gaststube blicken zu müssen, viele Gäste schreiben uns aufmunternde Worte, das tut gut. Uns geht es an die finan­zielle Substanz. Mein Mann hat für uns beide einen Antrag auf Erwerbsersatz gestellt. Hoffnungen machen wir uns keine. Denn die Reglemente sind so konstruiert, dass der Staat so wenig zahlen muss wie nötig.»