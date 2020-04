René Schudel, du kommst heute mit der zweiten Staffel deiner Show «Schudel’s Food Stories» raus. Worum gehts?

Wir gehen an den Ursprung der Produkte und der Menschen, deren Herz für diese schlägt. In der ersten Folge geht es zum Beispiel um Chrigu, der ist ein Austern-Freak. Er liebt das so sehr, dass er neben seinem normalen Job noch einen kleinen Austern-Wagen hat, mit dem er auf dem Markt in Bern steht. Er hat mich mitgenommen nach Frankreich und wir durften mit dem Austernbauer zu ihren Zuchtbänken. Da kommt man normalerweise nicht so einfach hin. Solche Menschen sind das Epizentrum von guten Produkten und von unserer Sendung.