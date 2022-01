Dass ihre Ehe mit dem Modeerben am Ende ist, davon lässt sie sich nichts anmerken – zumindest nicht vor der Kamera. Sie scherzt, lacht, schäkert wie immer; versucht Bambi dazu zu bewegen, mit ihr Kopf an Kopf für ein Selfie zu posieren. Die fünfjährige Lama-Dame ist eins von zwei Tieren, die Landwirt Rolf Fedier, 40, von seinem Hof im Maderanertal für die heute geplanten Trekking-Aufnahmen ins Dorf gebracht hat. «Bambi ist am zutraulichsten», beruhigt er Hunziker, die erst nur zögerlich ihre Wange dem Tier entgegenstreckt. Wenige Minuten später spaziert Michelle für das italienische Kamerateam mit Bambi an der Leine der Unteralpreuss entlang, so als ob sie ihren Pudel Leone in Mailand Gassi führen würde. Auf Instagram postet Hunziker zwei Fotos (eins mit Kussmund) mit Bambi, schreibt dazu: «Il mio amico lama ed io ...» («Mein Freund Lama und ich ...»). Auf therealhunzigram folgen der TV- Entertainerin über fünf Millionen Fans; trotz Trennungsmeldung heisst es in ihrem Profiltext noch: «Mutter von 3 Mädchen + 3 Hunden, Ehefrau».