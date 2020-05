Haben Sie keine Tiefs?

Einen kleinen Koller-Ansatz hatte ich, als in Deutschland Events bis zum 31. August untersagt wurden. Das ist lange! Deshalb habe ich aufgehört, laufend alle News zu schauen. Effektiv hat keiner wirklich Erfahrung mit dieser Krise, dafür haben viele das Gefühl, etwas dazu sagen zu müssen. Ist das Virus in zwei Monaten weg oder noch in zwei Jahren hier? Niemand weiss es genau. Ich konzentriere mich lieber auf das Jetzt, so wie es Tiere tun. Gestern tat meinem Hund das Bein weh. Theo überlegt aber nicht, was mache ich morgen, wenn das Bein immer noch schmerzt. Er nimmts, wie es ist.