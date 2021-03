Wenn die 174 Zentimeter grosse Unternehmerin sich an ein Fenster lehnt, «passen locker noch eineinhalb Ezgis obendrauf», beschreibt sie die Höhe ihrer Räume. Diese erlauben ihr eine dunkle, aber ruhige Einrichtung. «Ich mag es nicht, wenn zu viel herumsteht, will keine Staubfänger. Das ist wichtig für meine innere Ruhe.» Denn in ihrer Wohnung entstehen ihre Kreationen, sieben Tage die Woche arbeitet sie, wobei längst nicht mehr bis Mitternacht. «Ich habe herausgefunden, dass es der Effizienz nicht dient.»