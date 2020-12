Auch im Universitätsspital Basel will der Gesundheitsdirektor den Puls fühlen. «Angespannt», informiert ihn Stadtkommandant Bruno Trost vor der Kohorten-Station mit Covid-19-­Patienten. Seit Mitte November kann das Unispital auf die Unterstützung der Armee zählen. 36 Sanitätssoldaten arbeiten momentan im Drei­schichtenbetrieb. Engelberger: «Die Unterstützung hilft mit, die Lage im Griff zu behalten.» Da die Covid-­Si­tuation schon so lang andauert, «geht es dem Personal massiv an die Substanz, hier wie überall in der Schweiz. Viele leiden.»