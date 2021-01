Was hatten Sie als Kind für einen Spitznamen?

Bo: Meine Schulkameraden haben schon früh meinen Nachnamen Borer zu Bo verkürzt. In der Pfadi hiess ich «Knochen», weil ich so spindeldürr war, dass ich beim Laufen geklappert habe. Dir, Ronja, haben wir Hunderte Spitznamen geben …