Klar und verständlich – so kommuniziert Simonetta Sommaruga stets bei ihren Auftritten in der Corona-Krise. «Es ist mir wichtig, der Bevölkerung offen zu sagen, was wir wissen und was nicht. Es ist wichtig hinzustehen. Auch wenn es unangenehm sein kann.» Das amerikanische Magazin «Forbes» veröffentlicht Anfang Dezember eine Rangliste mit den einflussreichsten Frauen der Welt, angeführt von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Auf Platz 56 Simonetta Sommaruga – als einzige Schweizerin. Mehrere Frauen sind wegen ihrer Rolle in der Bewältigung der Pandemie auf die Liste gerückt. Das dürfte wohl auch auf unsere Bundespräsidentin zutreffen.