Daraufhin hat sich Kaeslin, die zuvor Beziehungen mit Männern führte, intensiv mit ihren Empfindungen auseinandergesetzt, wollte herausfinden, was dahinter steckt. So las sie das Buch «Vorbild und Vorurteil» über lesbische Schweizer Sportlerinnen. «Ich folgte diesen Frauen auf Instagram und traf einige von ihnen zum Kaffee. Klingt blöd, aber es fühlte sich gut an. Es fühlte sich an wie Heimkommen», sagt sie im Artikel von «Das Magazin».