Wie war es als du schwanger wurdest: Hattest du Angst, dass die Attacken zurückkommen?

Ich habe mir überlegt, wie in meinen verspannten, verkrampften Bauch ein Baby passen soll. Da ich ja sowieso schon Probleme hatte, tief zu atmen, machte mir das schon Gedanken. Aber sobald ich schwanger wurde, hatte ich plötzlich mein altes Leben, das vor den Attacken, zurück. Mir ging es in diesen neun Monaten so gut wie nie. Das war eine wunderschöne Zeit. Als ich dann abgestillt habe kam auch das enge Körpergefühl wieder. Aber dank meiner Methoden und weil ich ja schon sehr geübt darin war, auf mich zu hören, kam ich sehr gut klar. Aber ich muss schon ehrlich sagen, wäre ich in den Jahren 2012 bis 2015 schwanger geworden, wäre das die Hölle gewesen. Ich war ja kaum in der Lage, raus zu gehen. Die fünf Minuten, die ich mich am Tag bewegt habe, waren eine Monsterleistung für mich. Darum habe ich mir dann auch meinen Hund Lovelynn angeschafft.