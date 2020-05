In welcher Situation in Ihrem Leben hatten Sie so richtig Schwein?

Beim ersten Casting in Hollywood. Ich bat nach meinem Umzug nach Los Angeles meine Agentur, mir ein paar Wochen Zeit zu geben, um mich ein zurichten. Trotzdem rief am nächsten Tag die Agentin an und meinte: Carlos, sie suchen eine französische Figur. Du gehst da morgen hin. Ich konnte keinen Text vorbereiten, war aufgeregt und fand mein Vorsprechen daneben. Als meine Agentin erneut anrief, verkündigte sie freudig: Gratuliere! Carlos, du drehst am Wochenende in Vancouver.