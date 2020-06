Nur drei Jahre später erleben Sie Ähnliches … … bei einem Model-Job in L.A.

Ich schämte mich danach noch viel mehr, ekelte mich vor mir selbst, wollte nur noch weg, gab mir die Schuld dafür, erneut vergewaltigt worden zu sein. Ich redete mir ein, dass es vielleicht an meiner Kleidung lag, die den Mann provoziert hätte. Bis mir irgendwann bewusst wurde: Egal, was ich angehabt hätte, er hätte mir das so oder so angetan. Warum ist es eigentlich so schwer zu verstehen, dass wir Frauen uns für uns selbst schön anziehen wollen – nicht zwingend für Männer.