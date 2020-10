Bei den Athletes Days treffen die Parteien auf­einander. Die Firma bietet 1:1-Coachings an und wird zudem längerfristig Workshops in Vereinen, Vor­be­reitung auf Vorstellungsgespräche und weitere Dienstleistungen aufsetzen. Das Netzwerk und die Teilnahme an den Athletes Days sind ­gratis, für alles Weitere wird in Zukunft etwas ­verlangt – eventuell mit Unterstützung von Stiftungen und Mäzenen. Denn das Team ist überzeugt, dass es auch ein gesellschaftliches Thema anspricht: Eine Studie aus der Bundesliga habe gezeigt, dass fünf Jahre nach dem Karriereende viele Fuss­baller Geldsorgen oder private Probleme hätten. «Wenn wir es schaffen, dass weniger Zu­rückge­tretene in ein Loch fallen, leisten wir schon viel.» In der Öffent­lichkeit gibts kaum ein Be­wusst­sein dafür, Sportler werden auch nach der Karriere als taffe Erfolgsmenschen wahrgenommen; dass viele überfordert und verunsichert sind, gibt fast keiner zu. «Wir wollen mit unserer Firma auch ­sagen: Hey, es gibt noch den Menschen hinter dem Sportler!», sagt Blindenbacher.